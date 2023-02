Botafogo x Bangu pelo Campeonato Carioca no Estadio Luso Brasileiro. 11 de Fevereiro de 2023, Rio de Janeiro, RJ, Brasil. - Vítor Silva/Botafogo

Publicado 11/02/2023 21:00

O Botafogo é o novo líder do Campeonato Carioca. Isso porque, neste sábado, o Alvinegro venceu o Bangu por 1 a 0 no Estádio Luso-Brasileiro, em partida válida pela oitava rodada da competição. Tiquinho Soares e Lucas Piazon marcaram os gols do jogo.

Com o resultado, o Glorioso chegou aos 16 pontos conquistados. Se o Flamengo perder na quarta-feira para o Volta Redonda, fechará a rodada na liderança do Estadual. O Bangu, por sua vez, segue com 12 pontos e continua na sexta posição.

O Botafogo volta a campo na próxima quinta-feira, às 20h30, para enfrentar o Vasco no Maracanã. Esta é uma partida atrasada válida pela terceira rodada do Estadual. Já o Bangu tem compromisso no próximo fim de semana, contra o Volta Redonda, em Moça Bonita. A Ferj ainda confirmará o dia e o horário do jogo, que é válido pela nona rodada da competição.

O JOGO

Os primeiros 20 minutos de partida foram marcados por um domínio do Botafogo. Neste período, o Alvinegro criou pelo menos três chances claras de gol. Aos sete, Adryelson mandou de cabeça na trave após cruzamento na área. Gabriel Pires ainda ensaiou uma bicicleta no rebote, mas pegou mal na bola.

Pouco tempo depois, Patrick de Paula pegou uma sobra de bola dentro da área, mas o chute foi travado. Já aos 19, Victor Sá partiu em velocidade, limpou a marcação e bateu forte e rasteiro no canto, mas o goleiro Paulo Henrique se esticou todo para fazer uma ótima defesa.

Após a parada técnica, o Alvinegro manteve a pegada e seguiu a ditar o ritmo do jogo, mas não conseguiu ser tão eficiente. O Bangu, por sua vez, só se defendeu e não conseguiu puxar contra-ataques.

No retorno para o segundo tempo, o Botafogo aumentou o ritmo e bombardeou a área do Bangu durante dez minutos. Nesse cenário, a melhor chance veio com Gustavo Sauer, que passou como quis pelo marcador, invadiu a área, mas foi travado na área do chute.

Passado esse bom momento, o Alvinegro voltou a incomodar após a parada técnica e finalmente conseguiu o gol. Aos 26 minutos, Lucas Piazon cobrou escanteio na primeira trave para Marlon Freitas. O volante desviou, e Tiquinho Soares apareceu no segundo poste para mergulhar e mandar de cabeça para o fundo das redes do Bangu.

O Alvirrubro ainda tentou reagir, mas não conseguiu incomodar o Botafogo. O Glorioso, por sua vez, aproveitou os espaços deixados pelo Bangu nos minutos finais para matar o jogo. Aos 48, Lucas Piazon tabelou com Marlon Freitas pelo lado direito e encheu o pé para balançar as redes da meta defendida por Paulo Henrique.

FICHA TÉCNICA

Botafogo x Bangu



Data e Hora: 11/02/2023, às 19h

Local: Estádio Luso-Brasileiro, no Rio de Janeiro (RJ)

Árbitro: Bruno Arleu de Araújo



Cartões amarelos: Patrick de Paula e Victor Sá (BOT) / Marcos Calazans e Felipe (BAN)

Cartões vermelhos:

Gols: Tiquinho Soares (1-0)(26'/1ºT) / Lucas Piazon (2-0)(48'/2ºT)

BOTAFOGO (Técnico: Luís Castro)

Lucas Perri; Rafael, Adryelson, Victor Cuesta e Marçal (Hugo, 10'/2ºT); Tchê Tchê, Patrick de Paula (Marlon Freitas, Intervalo) e Gabriel Pires (Danilo Barbosa, 45'/2ºT); Victor Sá, Gustavo Sauer (Lucas Piazon, 20'/2ºT) e Tiquinho Soares.

BANGU (Técnico: Felipe)

Paulo Henrique; Carlos Eduardo, Adryan, Patrick (Eduardo Brito, 22'/2ºT) e Gabriel Feliciano; Renatinho (Renê Jr, 33'/2ºT), Adsson (Robert, 33'/2ºT) e Samuel (Roger, 37'/2ºT); Marcos Calazans (Daniel Ferlizardo, 22'/2ºT), Edinho e Luis Felipe.