Musa do Botafogo, Cristina MendonçaDivulgação

Publicado 13/02/2023 14:15

Rio - A top model brasileira Cristina Mendonça, que estampou a capa da revista Harper 's Bazaar Vietnam, acaba de chegar ao Brasil. Ela, que mora na Itália, está no Rio e promete causar polêmica no próximo jogo do Botafogo , time que se orgulha de ser é musa. A beldade vai fotografar para várias campanhas de publicidade na Cidade Maravilhosa.