John Textor - Vitor Silva / Botafogo

Publicado 13/02/2023 11:25

Rio - O Botafogo está perto de ter um novo CEO. Após um processo de seleção, a diretoria alvinegra chegou a três candidatos, sendo um deles Alexandre Leitão, ex-Orlando City. A lista final já está na mesa do acionista majoritário John Textor, que vai decidir qual nome irá assumir o cargo. As informações são do "globoesporte.com".

Após a saída de Jorge Braga, a função de CEO ficou acumulada com o diretor geral da Sociedade Anônima do Futebol (SAF), Thairo Arruda. No entanto, o dirigente vai assumir em breve um papel na Eagle Holding para ficar mais próximo de Textor. Com isso, ele coordenou o processo de seleção junto de outros membros da alta cúpula da SAF.

Um dos nomes selecionados, Alexandre Leitão agradou por ter um perfil de internacionalização, já que teve passagem pelo Orlando City, nos Estados Unidos. Os outros dois nomes, que não foram revelados, são bem vistos internamente por terem características de estruturação.

Além das experiências dos candidatos, estão na ponta do lápis valores de salário e de premiação, esses que também serão decisivos na escolha de John Textor. As entrevistas, porém, ainda não terminaram. Embora a questão esteja sendo tratada como prioridade, o Botafogo não estipulou um prazo para definir o novo dirigente.