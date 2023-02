Gatito voltou a treinar com bola no Botafogo - Foto: Vítor Silva/ BFR

Publicado 13/02/2023 16:17

Gatito Fernández deu mais um passo importante para voltar a ficar à disposição do técnico Luís Castro. Nesta segunda-feira, o Botafogo informou que o goleiro treinou pela primeira vez com bola e está no início da frase de transição.

Vale lembrar que ele não entra em campo desde o dia 07 de novembro, quando luxou o ombro esquerdo durante a partida contra o Atlético-MG, válida pela antepenúltima rodada do Brasileirão de 2022. Por conta deste problema físico, Gatito precisou passar por cirurgia.

O goleiro paraguaio é peça importante para o time e, recentemente, renovou o contrato com o Botafogo. Estrangeiro com mais jogos pelo Glorioso, ele tem vínculo com o clube de General Severiano até o fim de 2024.

Em tempo: ainda sem Gatito, o Botafogo volta a campo na próxima quinta-feira, às 20h30, para enfrentar o Vasco no Maracanã. A partida é válida pelo jogo atrasado da terceira do Campeonato Carioca.