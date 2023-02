Mudanças no gramado do Nilton Santos devem ser finalizadas em abril - Foto: Reprodução

Publicado 14/02/2023 13:26

Rio - Ao implementar a mudança do gramado natural do Nilton Santos para o sintético, o Botafogo terá mais portas abertas para receber eventos no local. O estádio, que será palco de shows internacionais em 2023, poderá se tornar uma referência para grandes espetáculos. Para o diretor de operações do clube, Alexandre Costa, a transformação foi feita também por uma razão comercial.

"O mercado entende que o Nilton Santos reúne condições ideais para a realização de eventos de grande porte e estamos com ótimo relacionamento com produtoras nacionais e internacionais, que nos associam como símbolo do Rio de Janeiro. A nossa casa entrou na rota de shows de nível mundial e esse reconhecimento está abrindo um leque de oportunidades. O acionista majoritário John Textor valoriza muito essa visão. As obras no estádio de transformação em gramado sintético vão nos permitir aumentar o número de eventos e harmonizar em menor escala os impactos no calendário do futebol", disse ao "globoesporte.com".

O Nilton Santos receberá cinco shows importantes em 2023, sendo três da banda britânica Coldplay, nos dias 25, 27 e 28 de março, além do cantor canadense The Weeknd no dia 7 de outubro, e da banda mexicana RBD em 19 de novembro.

Com a visibilidade do estádio mundo afora, o diretor comercial do Botafogo, Rafael Ganem, acredita que pode ter oportunidades para buscar um naming rights, que é uma empresa que passará a realizar patrocínios e terá o estádio vinculado ao seu nome.

"Toda essa visão do Textor e as recentes intervenções feitas no estádio só favorecem os ativos comerciais da Sociedade Anônima do Futebol (SAF). Hoje já sentimos o impacto desse forte calendário de shows na venda dos camarotes, empresas interessadas em associar o seu produto/serviço ao Nilton Santos. E, claro, tudo associado ao nosso futebol já é motivo suficiente para irmos ao mercado em busca de um naming rights", pontuou.