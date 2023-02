Gatito - Vitor Silva / Botafogo

Publicado 14/02/2023 14:11

Rio - Titulares do Botafogo na temporada passada, o goleiro Gatito Fernandez e o meia Eduardo estão em fase de transição na recuperação de suas lesões. De acordo com informações do portal "globoesporte.com", ainda há prazo para retorno dos dois, mas o Glorioso os prepara para a fase final do Carioca.

O goleiro faz trabalhos leves com bola, enquanto o meio-campista realiza atividades integradas com bola e fisioterapia, ainda separadamente do elenco. O paraguaio não atua desde o começo de novembro, enquanto o brasileiro não joga desde o fim de outubro.

Gatito Fernández se submeteu a uma operação no ombro esquerdo, enquanto Eduardo passou por uma cirurgia após sofrer uma lesão muscular na coxa esquerda. Os dois realizaram esses procedimentos em novembro de 2022.