Di Plácido tem negociações avançadas para defender o Botafogo em 2023Divulgação/Lanús

Publicado 15/02/2023 16:28

Rio - Nesta quarta-feira (15), o presidente do Lanús, Luís Chebel, confirmou a proposta do Botafogo pelo lateral-direito Leonel Di Plácido, de 29 anos. Em entrevista ao programa "Deportes del Sur", da Rádio Urbe 97,3, da Argentina, o mandatário revelou o cenário das negociações.

"Há o interesse do Botafogo por Di Plácido. Se as condições forem atendidas, finalizaremos a negociação. Alguns detalhes precisam ser resolvidos. A dificuldade é por uma questão desportiva. A AFA (Associação de Futebol da Argentina) deve nos deixar contratar se a saída for concretizada", disse.

A janela para contratações no futebol argentino fechou no dia 9 de fevereiro, mas os clubes que negociam atletas após tal período costumam contar com liberação da entidade local pela reposição no elenco - na última temporada, o Glorioso passou por algo parecido nas tratativas por Martín Ojeda, ex-Godoy Cruz, que se transferiu posteriormente ao Orlando City, dos Estados Unidos.

Di Plácido chegaria ao Botafogo para brigar por vaga no time titular. A lateral direita é tratada como prioridade no início da temporada, já que Rafael e Daniel Borges não se firmaram sob o comando do técnico português Luís Castro.