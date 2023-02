Luís Castro tem dois desfalques para o clássico do Botafogo com o Vasco - Vitor Silva/Botafogo

Publicado 16/02/2023 12:33

Rio - O Botafogo divulgou a lista de jogadores relacionados para o clássico com o Vasco, nesta quinta-feira (16), às 20h30, no Maracanã, em partida atrasada válida pela terceira rodada do Campeonato Carioca. O lateral-esquerdo Marçal será desfalque por lesão, enquanto o meia Lucas Fernandes retorna ao grupo após período de tratamento.

Para o lugar de Marçal, o técnico Luís Castro conta com o jovem Hugo, de 21 anos, revelado nas categorias de base do Glorioso e que entrou no segundo tempo da vitória sobre o Bangu, participando da jogada que gerou o primeiro gol.

O retorno de Lucas Fernandes foi comemorado pela comissão técnica alvinegra. Grande peça do setor em 2022, o meia se recuperava de lesão muscular e foi liberado para o duelo. Vale lembrar que Patrick de Paula, um dos grandes nomes do início da temporada, está suspenso pelo terceiro cartão amarelo.

Veja a lista completa de jogadores relacionados pelo Botafogo: