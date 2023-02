Leonel Di Placido deve ser o novo reforço do Botafogo - Divulgação / Lanús

Publicado 16/02/2023 18:43

Rio - O Botafogo encaminhou a contratação do lateral-direito Di Plácido, do Lanús. Após dias de negociação e curta queda de braço, o clube argentinou aceitou a proposta de empréstimo com opção de compra e terá pequena compensação financeira para a conclusão. A informação é do jornalista César Luis Merlo, da "TyC Sports".

Di Plácido será emprestado até o fim da temporada de 2023 e um possível novo tempo de contrato após o cenário da compra não foi revelado. O Lanús, agora, tenta junto à AFA liberação para contratar um novo jogador para a posição, mesmo após o fim da janela de transferências.

Após aceitar os termos do Botafogo, Di Plácido, de acordo com o mesmo jornalista, teria entrado em contato com a diretoria do clube de Buenos Aires para facilitar sua transferência. O jogador, de 29 anos, fez a carreira na Argentina e tem o desejo de atuar no Brasil.

Vale lembrar que a lateral direita é tratada como prioridade pela comissão técnica do Botafogo, já que Rafael e Daniel Borges não se firmam na posição desde 2022, deixando lacunas e críticas.