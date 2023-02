John Textor, dono de 90% da SAF do Botafogo - Vítor Silva/Botafogo F.R.

Publicado 16/02/2023 13:48

Rio - A Comissão de Credores do Botafogo pediu a inclusão da Sociedade Anônima do Futebol alvinegra como garantidora no processo de pagamento do Regime Centralizado de Execuções (RCE). A informação é do site "ge".

A solicitação foi feita junto ao Tribunal Regional de Trabalho (TRT-RJ) e entregue ao juiz da Coordenadoria de Apoio à Execução (CAEX) do tribunal, Dr. Fernando Abreu. O caso ainda será analisado e não há previsão de resolução.

Os envolvidos se preocuparam após as falas do empresário John Textor, acionista majoritário do Botafogo, que indicou ineficácia da lei da SAF quanto à penhoras fora do RCE. O Glorioso teve mais de R$ 40 milhões bloqueados, envolvendo premiações da CBF e cotas de televisão.

Assim, a Comissão de Credores, que organiza as dívidas trabalhistas do alvinegro em uma fila, quer garantias de que a outra parte continuará realizando os pagamentos - o Botafogo atrasou janeiro e fevereiro, mas solicitou um novo prazo.