Glorioso pode garantir vaga antecipada na Copa do Brasil de 2024 - Vitor Silva/Botafogo

Glorioso pode garantir vaga antecipada na Copa do Brasil de 2024Vitor Silva/Botafogo

Publicado 16/02/2023 14:40

Rio - O Botafogo está muito próximo de garantir sua vaga na Copa do Brasil de 2024. Como agora as vagas para o torneio são preenchidas apenas através dos estaduais, o Glorioso pode garantir seu lugar caso consiga ir bem nos clássicos contra Vasco e Flamengo.

Para conquistar a vaga, a equipe de Luís Castro precisa vencer um dos clássicos e empatar o outro. Vale lembrar que os quatro primeiros colocados da Taça Guanabara, o campeão da Taça Rio e o vencedor da Copa Rio garantem o seu lugar na competição em 2024.

Entenda os cenários que podem levar a classificação do Botafogo para a próxima edição da Copa do Brasil

Se o Botafogo vencer Vasco e Flamengo:

– Está automaticamente garantido nas semifinais. Chegará a 22 pontos e não poderá ser mais alcançado por Vasco ou Bangu.



Se o Botafogo vencer o Vasco:

– Não poderá mais ser alcançado pelo Cruzmaltino e poderá garantir a classificação até mesmo perdendo para o Flamengo. Bastará uma derrota do Bangu para o Volta Redonda.



Se o Botafogo vencer o Flamengo e empatar com o Vasco:

– Também estará classificado. Com nove pontos em disputa, Bangu e Vasco não poderiam alcançar juntos o Botafogo, já que se enfrentam na última rodada.



Se o Botafogo perder para o Vasco:

– Vê a distância para o Cruzmaltino diminuir para dois pontos, mas se mantém na vice-liderança e dependendo apenas de si para se classificar.

O Glorioso enfrenta o Vasco nesta quinta-feira (16), às 20h30, no Maracanã. O duelo com o Flamengo será no sábado que vem (25), às 18h, no Estádio Mané Garrincha, em Brasília.