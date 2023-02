Philipe Sampaio passou mal no jogo entre Botafogo e Vasco - Reprodução

Publicado 16/02/2023 21:20

Rio - O zagueiro Philipe Sampaio, do Botafogo, causou um grande susto durante o clássico com o Vasco, na noite desta quinta-feira, no Maracanã. O defensor sentiu um mal-estar e caiu sozinho em campo, precisando deixar o gramado de ambulância, aos 26 minutos do primeiro tempo. Ele foi substituído por Joel Carli.

O jogador Philipe Sampaio encontra-se consciente e será encaminhado ao Hospital para exames complementares. O atleta é acompanhado de perto por Médico e Enfermeiro do Clube. — Botafogo F.R. (@Botafogo) February 17, 2023 Felizmente, Sampaio se recuperou ainda no gramado e conseguiu entrar andando na ambulância. O defensor iniciou o jogo no banco de reservas e foi colocado em campo por Luís Castro aos 14 minutos, após Adryelson ser expulso. Minutos após o ocorrido, o Botafogo atualizou o quadro do jogador.

Philipe Sampaio não chegou a ter nenhum choque de cabeça, mas instantes antes da queda deu sinais de que não se sentia bem. Ele colocou as mãos nos joelhos, dando sinais de cansaço.