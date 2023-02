Adryelson é zagueiro titular do Botafogo - Foto: Vítor Silva/Botafogo

Adryelson é zagueiro titular do BotafogoFoto: Vítor Silva/Botafogo

Publicado 16/02/2023 20:54 | Atualizado 16/02/2023 21:45

Rio - O Botafogo tem duas baixas confirmada para o clássico com o Flamengo. O zagueiro Adryelson e o lateral Rafael foram expulsos no jogo contra o Vasco, nesta quinta-feira, e terão que cumprir suspensão automática na próxima rodada.

O lance que culminou no cartão vermelho direto para Adryelson aconteceu aos 11 minutos do primeiro tempo. Barros descolou ótimo lançamento para Alex Teixeira, que ficaria cara a cara com Lucas Perri. No entanto, Adryelson apareceu para puxar o camisa 7 do Cruz-Maltino e interromper o ataque.

Já Rafael se descontrolou após a arbitragem marcar pênalti de Joel Carli em Gabriel Pec. O lateral se envolveu em uma confusão e tentou agredir jogadores do Vasco. Após revisão no VAR, o árbitro voltou atrás no pênalti, mas deu o vermelho para Rafael.

Em tempo: Botafogo e Flamengo se enfrentam no dia 25 de fevereiro, às 18h, no Maracanã. A partida é válida pela nona rodada do Campeonato Carioca.