Rafael foi expulso contra o Vasco - Daniel RAMALHO/VASCO

Publicado 17/02/2023 11:59

Rio - Alvo de críticas dos torcedores do Botafogo após a expulsão contra o Vasco, o lateral-direito Rafael excluiu a sua conta no Instagram. O jogador, de 33 anos, foi expulso por agredir o jovem volante Cauan Barros, de 18 anos, do time rival, em uma discussão.

O lance ocorreu nos acréscimos do primeiro tempo. O árbitro marcou um pênalti a favor do Vasco e gerou uma discussão entre os jogadores. Enquanto a arbitragem checava o lance no VAR, Rafael perdeu a cabeça e agrediu Cauan Barros. O pênalti foi anulado, mas o lateral foi expulso.

A expulsão de Rafael deixou o Botafogo com dois a menos, já que o zagueiro Adryelson havia sido expulso aos 11 minutos da etapa inicial. O Alvinegro não suportou a pressão do Vasco no segundo tempo e acabou sendo derrotado por 2 a 0.

Com a derrota, o Botafogo caiu para o segundo lugar, com 16 pontos. O Alvinegro volta a campo no próximo sábado, dia 25, contra o Flamengo, às 18h, no estádio Mané Garrincha, em Brasília, pela nona rodada do Campeonato Carioca.