Luís Castro - Vitor Silva / Botafogo

Luís CastroVitor Silva / Botafogo

Publicado 17/02/2023 09:30 | Atualizado 17/02/2023 10:55

Rio - Na última quinta-feira, o Botafogo perdeu o clássico para o Vasco e acabou não conseguindo voltar à liderança do Campeonato Carioca. A partida foi bastante tensa, com direito a duas expulsões para o clube alvinegro. O treinador Luís Castro explicou o desentendimento que teve com Mauricio Barbieri, comandante vascaíno, durante a partida.

"Só disse que, na situação que eu estava com dois jogadores a menos, não ia fazer minha equipe andar mais rápido. Estávamos em clara desvantagem. Depois, entendi que o Vasco estava ganhando por 2 a 0, com o Botafogo com menos jogadores e não havia necessidade do Vasco avançar enquanto o Danilo estava caído. Foi só isso que passou. Seguimos em frente, com muito respeito a todos", disse.



O português gostou da postura dos seus comandados em campo, que mesmo após ficar em grande desvantagem numérica, seguiram lutando pelo resultado contra o Vasco. Porém, o Botafogo acabou não conseguindo resistir.

"Isso nunca faria com que deixássemos de procurar o gol do Vasco. Sabíamos que íamos ter dificuldades, porque é atípico jogar com 10 e um tempo inteiro com nove. A gente sabia tanto que eles iam explorar a largura que os dois gols saíram dessa forma. Deixamos os três pontos, mas é a única coisa que deixamos aqui", disse.