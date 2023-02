Rafael foi expulso no fim do primeiro tempo do duelo entre Botafogo e Vasco - Vitor Silva/Botafogo F.R.

Publicado 17/02/2023 16:35

Rio - Expulso aos 52 minutos do primeiro tempo na derrota por 2 a 0 no clásico com o Vasco, Rafael corre o risco de responder por agressão no Tribunal de Justiça Desportiva (TJD-RJ). Afinal, o árbitro Yuri Elino Ferreira da Cruz relatou na súmula que o lateral desferiu socos em Rodrigo, volante da equipe cruz-maltina.

"Aos 52 minutos do primeiro tempo, expulsei do campo de jogo com cartão vermelho direto o Sr. Rafael Pereira da Silva por desferir socos em direção ao seu adversário, o Sr. Rodrigo Alves de Holanda Santos, atingindo-o em seus braços, cometendo, assim, uma conduta violenta. Cabe ressaltar que o jogo estava paralisado", destacou o árbitro, sinalizando que viu uma agressão do ex-jogador do Manchester United.

A expulsão de Rafael não foi a primeira do jogo. Isto porque, aos 11 minutos do primeiro tempo, o árbitro expulsou o zagueiro Adryelson, também do Botafogo, por uma falta em Pedro Raul. Na súmula, Yuri Elino destacou ter entendido o lance como chance de gol, e, por isto, aplicou o cartão vermelho direto ao zagueiro.

"Aos 11 minutos da 1ª fase, expulsei do campo de jogo com cartão vermelho direto o Sr. Adryelson Shawann Lima Silva por evitar uma clara e manifesta oportunidade de gol, parando seu adversário na entrada da área penal de seu campo de defesa", descreveu o árbitro.

Com as expulsões, Adryelson e Rafael estarão fora do duelo com o Flamengo, no sábado que vem (25), às 18h, no Estádio Mané Garrincha, em Brasília, pela nona rodada do Campeonato Carioca.