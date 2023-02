Joel Carli em ação pelo Botafogo na derrota por 2 a 0 para o Vasco - Vitor Silva/Botafogo

Publicado 17/02/2023 15:36 | Atualizado 17/02/2023 15:59

Rio - O Botafogo, apesar da derrota por 2 a 0 para o Vasco, teve uma boa notícia no sistema defensivo. O zagueiro argentino Joel Carli voltou a atuar após período de recuperação por lesão, foi bem dentro das limitações do time por conta da desvantagem numérica, e colocou um ponto de interrogação na cabeça do técnico Luís Castro para o clássico com o Flamengo, no dia 25 (sábado), em Brasília.

Joel Carli entrou aos 28 minutos do primeiro tempo, logo após Philipe Sampaio deixar o gramado dentro de uma ambulância - o zagueiro, que está em observação no hospital, já havia substituído Marlon Freitas por conta da expulsão de Adryelson aos 11 minutos. Ídolo e xerife da zaga, o argentino mostrou que o tempo inativo não atrapalhou em sua atuação.

Mesmo com o cenário desfavorável, tendo dois jogadores a menos durante todo o segundo tempo após a segunda expulsão no Alvinegro, esta de Rafael, Joel Carli chamou a responsabilidade e, ao lado de Victor Cuesta, que cedeu a braçadeira de capitão, conseguiu segurar o ímpeto do Vasco com sua força física.

O jogador ainda marcou um gol na reta final do duelo, que foi anulado pela arbitragem por posição irregular, foi exaltado pelos milhares de torcedores do Botafogo presentes no Maracanã na noite da última quinta-feira (16) e recebeu elogios de Luís Castro.

"Carli faz parte do grupo, se entregou completamente como todos os colegas. Fez o que podia fazer, lutar com todas as energias. Infelizmente não saímos todos ao final dos 90 minutos, só saíram nove. Ele fez parte desse grupo que travou uma batalha digna e honesta até o último segundo do jogo", disse o técnico português.

Seguro e líder dentro de campo, o camisa três ligou o alerta para o próximo compromisso. Isso porque, sem Sampaio e Adryelson, Luís Castro terá de modificar o lado direito da zaga alvinegra. Carli, considerado até então terceira opção, aparece como boa solução no time titular para o clássico com o Flamengo, já que o equatoriano Luís Segovia é canhoto e atua na posição de Cuesta, pelo lado esquerdo.