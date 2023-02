Luís Castro terá que fazer mudanças no Botafogo - Vitor Silva / Botafogo

Luís Castro terá que fazer mudanças no BotafogoVitor Silva / Botafogo

Publicado 17/02/2023 16:48

Além da derrota por 2 a 0 para o Vasco, no Maracanã, a partida representou prejuízos para o Botafogo no próximo clássico, contra o Flamengo, no dia 25, pelo Campeonato Carioca. Serão três desfalques certos que o técnico Luís Castro não poderá contar: Adryelson, Rafael e Philipe Sampaio.

Os dois primeiros terão de cumprir suspensão e o lateral ainda corre o risco de sofrer punição maior do Tribunal de Justiça Desportiva (TJD-RJ). Já Sampaio, que desmaiou no campo e foi levado ao hospital, requer mais cuidados do departamento médico, que irá observá-lo nos próximos dias.



Além dos três, Marçal terá o restante da semana para se recuperar de lesão. O clube, assim como em 2022, não divulga qual o problema físico.



Por outro lado, Luís Castro terá o retorno de Patrick de Paula, que cumpriu suspensão contra o Vasco. Além do volante, Segovia é opção para a zaga do Botafogo.



O equatoriano não jogou por conta do regulamento do Campeonato Carioca, mas terá condições de jogar pela próxima rodada.