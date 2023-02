Torcedores do Botafogo reclamaram do serviço de troca de ingressos no Maracanã - Wellington Arruda

Publicado 17/02/2023 20:10

Rio - Vice-presidente do Botafogo, Vinícius Assumpção protestou nas redes sociais quanto à organização na retirada e compra de ingressos para o clássico com o Vasco, na noite da última quinta-feira, disputado no Maracanã e vencido pelo Gigante da Colina por 2 a 0.

A polêmica começou logo na divulgação do serviço, quando os torcedores alvinegros souberam que as entradas compradas pela internet precisariam ser trocadas em pontos físicos, nas bilheterias do Maracanã ou do Estádio Nilton Santos - vale lembrar que a casa alvinegra disponibiliza acesso direto por QR Code em aplicativo do celular.

"Os relatos são impressionantes dos maus tratos do torcedor, em especial o do Botafogo, no jogo de ontem. Num futebol profissional você compra um ingresso on-line, ainda ter que imprimir e trocar na bilheteria física. É medieval!", criticou Vinícius Assumpção.

Na parte reservada aos torcedores alvinegros, foi nítida a diferença de público entre o apito inicial e o começo da segunda etapa. As filas, conforme apurou a reportagem do O Dia, davam voltas nas proximidades do setor Norte E. Houve desistências devido à demora na troca dos bilhetes.

"O sistema que o Vasco disponibilizou dificultava o máximo para a torcida visitante comprar. Ficou claro que estava premeditado. Foi um jogo de dois clubes com suas diretorias profissionalizadas. Inadmissível! A Ferj que organiza esta 'bagaça', também se omite", completou o vice-presidente.