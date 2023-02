Leonel Di Placido deve chegar ao Rio ainda nesta semana - Divulgação/AFA

Publicado 21/02/2023 10:52

Rio - Encaminhado com o Botafogo, o lateral-direito Di Plácido, do Lanús, aguarda a emissão de suas passagens para viajar ao Rio de Janeiro, onde fará exames médicos e, caso aprovado, assinará com o Glorioso. A expectativa é de que o jogador de 29 anos desembarque em terras cariocas ainda nesta semana. informação é do jornalista César Luis Merlo.

Nesta segunda (20), o jogador publicou uma foto em seu Instagram, ao lado de amigos. No entanto, o que chamou a atenção dos torcedores do Botafogo foi o emoji da bandeira do Brasil ao lado de seu nome, além da música "Ai se eu te pego", de Michel Teló, como fundo da foto.

Vale lembrar que o jogador não foi relacionado para o último duelo do Lanús, contra o Rosario Central, aumentando os indícios de um acerto com o Botafogo. Caso tudo ocorra como o planejado, Di Plácido assinará um contrato de empréstimo até o fim desta temporada com opção de compra pelo Glorioso.

Cria da base do All Boys, Leonel Di Placido também vestiu a camisa do Atlético Tucumán antes de acertar com o Lanús, em agosto de 2017. Na última temporada, o jogador entrou em campo em 31 oportunidades, marcou um gol e deu uma assistência. O argentino obteve, ainda, uma média de 66 minutos em campo por partida disputada.