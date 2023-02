Técnico do Botafogo, Luis Castro avisou que Perri e Gatito terão de brigar pela titularidade - Vitor Silva/Botafogo

Publicado 20/02/2023 14:14

Sem jogar desde novembro, quando passou por uma cirurgia no ombro esquerdo, Gatito voltou a trabalhar no campo e se prepara para os retorno ao Botafogo. Entretanto, ao contrário de 2022, ele não está garantido como titular. Pelo contrário. Com grandes atuações, Lucas Perri sai da sombra do paraguaio, e o técnico Luís Castro avisou que haverá uma disputa pela vaga.

“Perri tem a consciência que veio para um clube grande, portanto tem que dar o melhor dele. Foi escolhido, está a dar o melhor dele, a obrigação profissional. Gatito, quando voltar, vai concorrer com o Perri, não fechamos portas a ninguém nos lugares da equipe. É a meritocracia. Para mim, o mais importante ponto de um treinador é entregar os lugares a quem tem mérito", avisou o comandante do Glorioso na semana passada.



Há uma semana, Gatito treinou pela primeira vez com bola desde a lesão no ombro esquerdo. O goleiro realizou atividades leves e segue com a fisioterapia. À medida que houver evolução, ele voltará a trabalhar com o grupo e só então ficará à disposição novamente. A expectativa é de que seja a partir de março.



Até lá Perri segue como titular e pode continuar somando pontos na futura disputa. Por enquanto, o goleiro sai na frente devido às boa atuações, com defesas importantes e pênalti defendido.