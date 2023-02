Philipe Sampaio, do Botafogo, no clássico com o Vasco - Vitor Silva/Botafogo

Publicado 19/02/2023 12:48

Rio - Após passar mal em campo e deixar o clássico com o Vasco, na última quinta-feira, de ambulância, o zagueiro Philipe Sampaio, teve alta do hospital na manhã deste domingo. Ele teve um episódio de síndrome atraumática e chegou a ficar desacordado no gramado do Maracanã.

Apesar da boa notícia, Sampaio ainda terá que esperar um pouco para voltar ao time do Botafogo. O zagueiro está fora do clássico com o Flamengo, no próximo sábado, em Brasília, pelo Campeonato Carioca.

"O atleta finalizou a bateria de exames e recebeu alta hospitalar na manhã deste domingo. Sampaio se reapresentará na próxima terça-feira para reavaliação dos Médicos do Clube. O zagueiro não estará disponível para o jogo diante do Flamengo. O Botafogo agradece o apoio de todos e deseja plena saúde ao nosso defensor”, diz o comunicado do Botafogo sobre o defensor.

Relembre o caso

O zagueiro Philipe Sampaio, do Botafogo, causou um grande susto durante o clássico com o Vasco, na noite da última quinta-feira, no Maracanã. O defensor sentiu um mal-estar e caiu sozinho em campo. Ele ficou desacordado por alguns segundos e precisou deixar o gramado de ambulância, aos 26 minutos do primeiro tempo. Joel Carli entrou em seu lugar.

Felizmente, Sampaio recuperou a consciência ainda no gramado e conseguiu entrar andando na ambulância. O defensor iniciou o jogo no banco de reservas e foi colocado em campo por Luís Castro aos 14 minutos, após Adryelson ser expulso. O jogador não chegou a ter nenhum choque de cabeça, mas instantes antes da queda deu sinais de que não se sentia bem. Ele colocou as mãos nos joelhos, dando sinais de cansaço.