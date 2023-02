Carlos Alberto sofreu uma lesão nos ligamentos do tornozelo no duelo com o Nova Iguaçu - Foto: Vítor Silva/Botafogo

Rio - Após sofrer uma lesão nos ligamentos no tornozelo direito no duelo com o Nova Iguaçu, no começo do mês, o atacante Carlos Alberto, do Botafogo, teve um avanço no tratamento nas últimas semanas e pode retornar aos gramados em breve. A informação é do jornal "Lance".

Ainda segundo o veículo, o treino do Glorioso desta terça-feira (21), pode ser crucial para saber se Carlos Alberto terá, ou não, condições de enfrentar o Flamengo, no sábado (25). O jogador não vem treinando com o elenco nos últimos dias.

Para o duelo com o Rubro-Negro, o Glorioso sabe que não poderá contar com Philipe Sampaio, Gatito Fernández, Kayque, Breno e Eduardo, que estão sem condição de jogo, além de Rafael e Adryelson, que foram expulsos no clássico com o Vasco.

O Glorioso, no entanto, já tem o retorno confirmado de Lucas Fernandes, que voltou a ter condições e estará a disposição de Luís Castro. Agora, o treinador aguarda para saber se Fernando Marçal irá se recuperar a tempo de enfrentar o Rubro-Negro.

Botafogo e Flamengo se enfrentam no próximo sábado (25), às 18h, no Estádio Mané Garrincha, em Brasília, pela nona rodada do Campeonato Carioca.