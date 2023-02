Víctor Cuesta - Vitor Silva/Botafogo

Víctor CuestaVitor Silva/Botafogo

Publicado 23/02/2023 10:01

Rio - De olho na Recopa, o Flamengo deve escalar um time reserva para enfrentar o Botafogo, no próximo sábado (25), às 18h, no Mané Garrincha, em Brasília. Apesar disso, o zagueiro Víctor Cuesta, em coletiva na manhã desta quinta-feira, no Espaço Lonier, exaltou a força do elenco rubro-negro e reforçou que o Glorioso terá um duro clássico pela frente.

"Nosso grupo encara todo jogo como se fosse final. Estamos nos preparando bem para fazer um grande jogo. Esperamos conseguir uma vitória para sequência de trabalho, A gente sabe que eles têm três times muito fortes. Não faz diferença. Vamos dar o nosso melhor e nos preparar para fazer um grande jogo", disse Cuesta.

Titular na zaga alvinegra, Custa também falou sobre a dupla que formará ao lado de quem for escolhido para substituir Adryelson, expulso contra o Vasco. O favorito é o argentino Joel Carli.

"O Carli é mais experiente, tem uma trajetória linda aqui no Botafogo. Entrou contra o Vasco e foi muito bem. A gente tem um certo entrosamento. Com o Segovia, a gente não conseguiu jogar junto ainda, mas estamos preparados para dar o melhor para o time", afirmou o defensor.

Atualmente, o Botafogo é o vice-líder da Taça Guanabara, com 16 pontos. O líder é justamente o Flamengo, rival deste sábado, que aparece na ponta com 20.