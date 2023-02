Marçal em ação no treino do Botafogo - Vitor Silva/Botafogo

Publicado 22/02/2023 16:33

Rio - O Botafogo deu início aos trabalhos de preparação visando o clássico com o Flamengo, no próximo sábado (25), no Mané Garrincha, em Brasília. O técnico Luís Castro teve os retornos de Marçal, lateral-esquerdo, Eduardo, meia, e Carlos Alberto, atacante.

Do trio, o primeiro é o que carrega a esperança de entrar em campo no clássico. Afastado por lesão na derrota para o Vasco, Marçal tem recondicionamento gradativo e será avaliado até às vésperas da viagem para a capital federal.

Já Carlos Alberto, retorna após lesão no tornozelo e ainda não tem previsão de incorporar o elenco para os compromissos. O caso é o mesmo de Eduardo, que teve lesão grave na coxa direita em outubro de 2022.

Quem reapareceu no CT Lonier, para alegria de companheiros e comissão técnica, foi o zagueiro Philipe Sampaio, que se recuperou após síncope contra o Vasco. O jogador segue em observação e sua chance de presença no clássico com o Flamengo é remota.