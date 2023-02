Philipe Sampaio - Divulgação / Botafogo

Publicado 22/02/2023 12:18

Rio - Após sofrer uma síncope atraumática no clássico com o Vasco, na última quinta, o zagueiro Philipe Sampaio, de de 28 anos, voltou aos treinos do Botafogo nesta quarta-feira. Ele não terá condições de entrar em campo no clássico contra o Flamengo, neste sábado, em Brasília.

O defensor desmaiou e passou mal na derrota alvinegra para o Cruzmaltino. Ele foi atendido e levado de ambulância para o hospital. Sampaio fez exames e após três dias recebeu alta.



O defensor chegou ao Botafogo no ano passado após passar oito anos atuando pelo futebol europeu, em clubes de Portugal, Rússia e França. Pelo Alvinegro, Philipe entrou em campo em 24 jogos e não fez nenhum gol.