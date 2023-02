Marçal é lateral-esquerdo do Botafogo - Vitor Silva/Botafogo

Publicado 24/02/2023 15:34

O Botafogo divulgou os relacionados para o clássico com o Flamengo, que acontece às 18h deste sábado, no Estádio Mané Garrincha. As principais novidades na lista são as presenças de Fernando Marçal, Carlos Alberto e Patrick de Paula. Os dois primeiros retornam após se recuperarem dos respectivos problemas físicos. Já o último volta depois de cumprir suspensão automática na rodada passada.

Por outro lado, o Botafogo não contará com Rafael e Adryelson, já que foram expulsos no jogo contra o Vasco. Além deles, Philipe Sampaio fica de fora após sofrer uma síncope na partida contra o Cruz-Maltino.

O técnico Luís Castro ainda pode ter mais um problema para enfrentar o Flamengo. Isso porque, embora tenha sido relacionado, Cuesta não treinou nesta sexta-feira e realiza tratamento no Departamento Médico. O zagueiro, portanto, virou dúvida.

VEJA A LISTA DE RELACIONADOS

Atletas relacionados para o jogo com o Flamengo. #VamosBOTAFOGO pic.twitter.com/4XAhsCdpJx — Botafogo F.R. (@Botafogo) February 24, 2023

Um provável Botafogo para o clássico com o Flamengo tem: Lucas Perri; Daniel Borges, Joel Carli, Segovia (Victor Cuesta) e Marçal; Tchê Tchê, Patrick de Paula (Marlon Freitas) e Gabriel Pires; Lucas Piazon (Gustavo Sauer), Victor Sá e Tiquinho Soares.