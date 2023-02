Cuesta. Botafogo x Bangu pelo Campeonato Carioca no Estadio Luso Brasileiro. 11 de Fevereiro de 2023, Rio de Janeiro, RJ, Brasil. Foto: Vitor Silva/Botafogo. Imagem protegida pela Lei do Direito Autoral Nº 9.610, DE 19 DE FEVEREIRO DE 1998. Sendo proibido qualquer uso comercial, remunerado e manipulacao/alteracao da obra. - Vitor_Silva/Botafogo

Cuesta. Botafogo x Bangu pelo Campeonato Carioca no Estadio Luso Brasileiro. 11 de Fevereiro de 2023, Rio de Janeiro, RJ, Brasil. Foto: Vitor Silva/Botafogo. Imagem protegida pela Lei do Direito Autoral Nº 9.610, DE 19 DE FEVEREIRO DE 1998. Sendo proibido qualquer uso comercial, remunerado e manipulacao/alteracao da obra. Vitor_Silva/Botafogo

Publicado 24/02/2023 14:48

O Botafogo pode ter mais um desfalque para o jogo contra o Flamengo. Victor Cuesta não treinou na manhã dessa sexta-feira (24) e se tornou dúvida para o clássico. O clube não revelou o motivo da ausência do zagueiro argentino.

O treinador Luís Castro já não contará com três defensores para o clássico. Expulsos contra o Vasco, Rafael e Adryelson não jogarão contra o Flamengo. Além deles, Philipe Sampaio teve uma síncope na partida contra o Cruzmaltino e ainda está em recuperação.

Caso Cuesta não jogue, a tendência é que outro argentino ganhe espaço no time titular. Se trata de Segovia, zagueiro reserva do Alvinegro e que pode começar o clássico.

O clássico acontecerá no próximo sábado (25), às 18 horas, no Estádio Mané Garrincha, em Brasília. A partida é válida pela nona rodada do Campeonato Carioca. O Botafogo se encontra na segunda colocação, com 16 pontos, quatro atrás do líder Flamengo.