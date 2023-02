Obras do gramado do Estádio Nilton Santos - Foto: Reprodução/Botafogo

Publicado 24/02/2023 18:11

Nesta sexta-feira, o Botafogo divulgou um vídeo com imagens das obras do gramado do Estádio Nilton Santos. Confira abaixo:

"Hora de conferir no detalhe mais uma etapa nas obras do Nilton Santos: marcações, carrinhos e muita concentração", escreveu o clube.

Hora de conferir no detalhe mais uma etapa nas obras do Nilton Santos: marcações, carrinhos e muita concentração. pic.twitter.com/Pr9LJpvLQW — Botafogo F.R. (@Botafogo) February 24, 2023

As obras no estádio, que passará a ter grama sintética, foram iniciadas no dia 16 de janeiro. A conclusão, segundo informou o Botafogo no início do ano, está prevista para a estreia do time na Copa Sul-Americana.

Também vale lembrar que o gramado sintético não será a única novidade no Nilton Santos. O Alvinegro quer que o local receba grandes espetáculos. Nesse sentido, cinco show já estão confirmados para acontecerem no estádio: a banda britânica Coldplay, nos dias 25, 27 e 28 de março; o cantor canadense The Weeknd, no dia 7 de outubro; e a banda mexicana RBD, no dia 19 de novembro.

CONHEÇA DETALHES DA GRAMA QUE SERÁ APLICADA

- Piso drenante: Sistema de drenagem de água, onde o fluxo de água passa por toda a extensão do campo. Isso contribui para que o sistema possa ser irrigado sem o risco de encharcamento.



- Shock Pad: Manta especial anti-impacto, que tem como principal objetivo trazer conforto e jogabilidade para o sistema. Esse material é importado, homologado e permite o mesmo desempenho de um gramado natural de alta qualidade.



- Grama sintética: Grama com o mais alto nível tecnológico, tem a composição de dois tipos de fio (mista). Esse modelo tem como diferencial a durabilidade e memória do gramado, que irá atender às dinâmicas do estádio tanto para os grandes eventos como para os jogos semanais. A mistura dos diferentes fios contribui para que os compostos se acomodem de forma mais homogênea no gramado, dando uma estética mais próxima a de uma gramado natural e requer uma menor manutenção.



- Cortiça: Esse material é um composto natural, que agrega o que há de melhor em termos de compostos para gramados sintéticos. Agrega uma maior absorção de impacto e tem o menor coeficiente de calor entre as opções existentes no mercado.