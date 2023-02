John Textor é o acionista majoritário da Botafogo SAF - Foto: Vitor Silva/Botafogo

Publicado 24/02/2023 20:53 | Atualizado 24/02/2023 20:58

Rio - O Conselho Deliberativo do Botafogo foi convocado, nesta sexta-feira (24), para uma Reunião Extraordinária na sede de General Severiano visando aprovação por parte do Conselho Diretor de medidas legais, como recuperação extrajudicial, visando reestruturação das dívidas.

A carta publicada pelo Presidente do Conselho Deliberativo, Mauro Sodré, e enviada aos conselheiros, faz a ressalva que uma possível Recuperação Judicial será instaurada apenas se houver aprovação prévia do Conselho Deliberativo.

Vale lembrar que, em entrevista concedida no último mês, o empresário John Textor, acionista majoritário da Sociedade Anônima do Futebol alvinegra, revelou insatisfação com a Lei da SAF e destacou penhoras que estão prejudicando o fluxo de caixa do clube, tal qual os investimentos no futebol.

Desta forma, com a recuperação extrajudicial, o Botafogo em sua parte social - que detém as maiores dívidas - irá tratar diretamente com os credores a fim de facilitar o pagamento das dívidas históricas do clube, que cresceram nos últimos 10 anos e chegaram a alcançar a casa de R$ 1 bilhão - o clube vem equacionando tal situação desde a entrada de Durcesio Mello como presidente.