Marcelo em ação pelo Olympiacos, da GréciaOlympiacos

Publicado 25/02/2023 14:20

Rio - Apesar do lamento de alguns torcedores devido ao acerto de Marcelo, de 34 anos, com o Fluminense, o entendimento da diretoria do Botafogo é de que o veterano dificilmente teria sucesso no atual elenco do Alvinegro. Apesar do reconhecimento da carreira e da possibilidade do jogador ir bem no Brasil, o setor não é visto como carente no Alvinegro. As informações são do portal "FogãoNet".

O entendimento é de que Marçal, que também tem 34 anos, é titular absoluto no setor e vem tendo atuações muito boas. Com isso, um grande investimento para contratar mais um jogador para o setor seria algo desnecessário para o atual elenco do Botafogo.

Revelado pelo Fluminense, Marcelo disse em algumas ocasiões que o Botafogo era seu time de infância. O lateral-esquerdo construiu uma carreira muito vitoriosa pelo Real Madrid, atuando por 16 anos no clube espanhol. O brasileiro conquistou cinco Ligas dos Campeões.

Após ser despedir do Real, Marcelo acertou com o Olympiacos em 2022. No clube grego, ele jogou apenas nove jogos e fez três gols. O lateral-esquerdo também teve uma trajetória importante pela seleção brasileira. Ele disputou como titular as Copas de 2014 e 2018.