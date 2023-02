Tiquinho Soares ainda não marcou com a camisa do Botafogo em clássicos - Vitor_Silva/Botafogo

Publicado 25/02/2023 11:36

Rio - Anunciado em agosto do ano passado, Tiquinho Soares caiu rapidamente na graça dos torcedores. O atacante, em pouco tempo, se tornou a principal esperança de gols do Botafogo. Nesta noite, ele terá uma missão para ser cumprida.

Tiquinho busca seu primeiro gol em clássicos pelo Glorioso. O jogador já jogou contra Fluminense e Vasco, mas não conseguiu estufar as redes. Diante do Flamengo, ele terá mais uma chance de quebrar esta marca.

O Flamengo entrará com uma equipe alternativa em Brasília por conta da Recopa e terá vários garotos em campo. Luís Castro, por outro lado, vai com força máxima para partida. O artilheiro pode aproveitar esta fragilidade do sistema defensivo rubro-negro para ser decisivo no clássico.

Com nove gols em 21 partidas disputadas, Tiquinho Soares é um do pilares da equipe alvinegra. O atacante já marcou três vezes neste começo de temporada e busca mais uma noite iluminada pelo Glorioso.

Botafogo e Flamengo se enfrentam neste sábado, às 18h, no Mané Garrincha, em partida válida pelo Campeonato Carioca.