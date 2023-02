Patrick de Paula - Vitor Silva / Botafogo

Patrick de PaulaVitor Silva / Botafogo

Publicado 26/02/2023 16:50 | Atualizado 26/02/2023 17:29

Rio - Além da partida, o Botafogo perdeu Patrick de Paula durante o clássico contra o Flamengo. O jogador, de 23 anos, sofreu uma contusão no joelho esquerdo e trouxe preocupação para os alvinegros. O treinador Luis Castro admitiu que a situação inspira cuidados.

"Não tenho os pormenores, mas pensamos ter uma lesão grave no joelho. Infelizmente. No outro jogo mexemos por expulsões e lesões, hoje voltou a acontecer. É um elemento que preferíamos ter em campo do que o que aconteceu. Temos que seguir sem ele no momento, que melhore o mais rápido possível", afirmou.

Patrick de Paula foi o principal investimento da "Era John Textor". O Botafogo desembolsou 6 milhões de euros, o equivalente a R$ 33 milhões, por 50% dos direitos do volante, junto ao Palmeiras.

Na temporada passada, o volante não conseguiu se firmar como titular no Glorioso na temporada passada. Em 2023, Patrick de Paula vinha se recuperando e entrou em campo em sete jogos, tendo feito um gol.