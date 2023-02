Hugo, lateral do Botafogo - Vitor Silva/Botafogo

Publicado 27/02/2023 12:55

Rio - O Botafogo não poderá contar com Marçal nas última rodadas da Taça Guanabara. No clássico com o Flamengo, o lateral recebeu terceiro cartão amarelo e ainda foi expulso, o que faz com que ele esteja suspenso nos dois próximos jogos. Com isso, Hugo deve ganhar nova chance na lateral esquerda.

No início do Carioca, Hugo foi utilizado como titular pelo Botafogo enquanto o elenco principal ainda estava em pré-temporada. No entanto, o desempenho não agradou. O lateral teve dificuldades na marcação e se mostrou tímido no setor ofensivo. Ao todo, Hugo disputou cinco partidas na Taça Guanabara. A última vez em que o lateral foi utilizado por Luís Castro foi no clássico com o Vasco, quando o Glorioso saiu de campo derrotado por 2 a 0.

Revelado pelo Botafogo em 2020, Hugo, de 21 anos, é considerado uma promessa do clube, mas nunca convenceu entre os profissionais. No entanto, costuma ser utilizado com frequência pelo técnico Luís Castro.

Atualmente, o Botafogo ocupa a quarta colocação do Campeonato Carioca, com 16 pontos. O Glorioso volta a campo no próximo domingo, às 16h, contra o Resende, no Estádio Kléber Andrade.