Tiquinho Soares foi expulso por reclamação e árbitro relatou agressão na súmula do clássicoVitor Silva/Botafogo

Publicado 27/02/2023 16:59 | Atualizado 28/02/2023 13:12

O árbitro Tarcizo Pinheiro Caetano relatou as expulsões dos jogadores do Botafogo e a agressão que sofreu por Tiquinho Soares no jogo entre o Alvinegro e o Flamengo, que aconteceu no último sábado. No documento, Tarcizo explicou que o atacante lhe 'atingiu com uma cabeçada' em seu nariz, além de proferir xingamentos, após receber o cartão vermelho.

Cabe lembrar que, de acordo com o Artigo 254-A do Código Brasileiro de Justiça Desportiva (CBJD), que fala sobre praticar agressão física durante a partida, a pena é de suspensão de quatro a 12 partidas.



Além disso, um trecho do artigo diz que "se a ação for praticada contra árbitros, assistentes ou demais membros de equipe de arbitragem, a pena mínima será de suspensão por cento e oitenta dias. (Incluído pela Resolução CNE nº 29 de 2009)".

Na súmula, também estão relatadas as expulsões de Joel Carli e Fernando Marçal. Conforme explicado no documento, o zagueiro ficou irritado com uma decisão do árbitro, saiu do banco de reservas para protestar e levou o segundo amarelo. Já o lateral-esquerdo levou o cartão vermelho direito após ofender o árbitro.

Em tempo: após um fim de semana tumultuado, o Botafogo mira retomar os caminhos da vitória na quinta-feira. Neste dia, o Alvinegro tem compromisso com o Sergipe, às 20h, pela primeira fase da Copa do Brasil.