Luís Castro é o técnico do BotafogoVitor Silva/Botafogo

Publicado 26/02/2023 18:14

Rio - Em sua tabela oficial, a Federação de Futebol do Estado do Rio de Janeiro (Ferj) apontou alteração no local da partida entre Botafogo e Portuguesa, pela última rodada do Campeonato Carioca, transferindo o duelo para o Raulino de Oliveira, em Volta Redonda.

Anteriormente, o compromisso havia sido marcado para o Estádio Nilton Santos, mas a casa alvinegra ainda passa por obras de troca do gramado - o clube optou pela implementação do piso 100% sintético, que só deve ficar pronto para o Brasileirão.

Enquanto isso, a equipe comandada por Luís Castro vinha mandando seus jogos no Luso-Brasileiro, casa da própria Portuguesa. No clássico com o Flamengo, o mando foi negociado para o Mané Garrincha, em Brasília, em ação com uma empresa intermediária.

A última rodada do Cariocão ainda tem datas definidas, podendo ser realizada nos dias 8 (quarta-feira) ou 12 (domingo). Antes disso, o Botafogo enfrenta o Sergipe na próxima quinta-feira (2/3), em Aracaju, pela Copa do Brasil, e o Resende, no domingo (5), em Cariacica, pela penúltima rodada.