Philipe Sampaio, do Botafogo, no clássico com o VascoVitor Silva/Botafogo

Publicado 28/02/2023 10:32

Rio - Passado o susto no clássico contra o Vasco, no último dia 16, quando sofreu uma síncope atraumática, o zagueiro Philipe Sampaio está perto de voltar ao time do Botafogo. O defensor já concluiu todos os exames necessários e pode ser relacionado para o duelo de quinta-feira (02), contra o Sergipe, pela Copa do Brasil.



"Graças a Deus todos os exames foram realizados, fiz o último exame hoje antes do treino e é uma sensação de alívio. Já estou cheio de vontade para entrar em campo e ajudar meus companheiros. Quero agradecer também ao Botafogo, ao suporte que deu para mim e para a minha família, com todos os exames, com tudo que necessitei durante esse período", afirmou Sampaio à Botafogo TV.



O zagueiro também disse acreditar na reação da equipe, que vem de duas derrotas em clássicos no Campeonato Carioca, contra Vasco e Flamengo.



"Estamos preparados para dar a resposta no próximo jogo. Sabemos da nossa responsabilidade. Quero agradecer a todos que me mandaram mensagem, que tiveram um dia de preocupação. Graças a Deus estou preparado e não vejo a hora de entrar em campo e poder ajudar o Botafogo", declarou.