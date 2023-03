Patrick de Paula sofreu lesão no joelho esquerdo no clássico com o Flamengo - Vitor Silva / Botafogo

Patrick de Paula sofreu lesão no joelho esquerdo no clássico com o FlamengoVitor Silva / Botafogo

Publicado 28/02/2023 18:38

Após início de 2023 animador, Patrick de Paula teve a grande decepção com a lesão no joelho esquerdo que o tirou de toda a temporada. Contratação mais cara da história do Botafogo, o volante lamentou a situação, mas prometeu ajudar o elenco alvinegro fora de campo.

"Não era esse o plano que eu tinha para 2023, mas não existe o propósito sem passar pelo processo. Vou trabalhar muito mais neste período de recuperação para voltar ainda mais fortalecido. Estarei na torcida pelo Botafogo neste período ausente dos gramados. Se não consigo, neste momento, atuar dentro das quatro linhas, vou jogar fora ajudando todo o grupo. Mais uma vez obrigado! Seguimos", escreveu o jogador de 23 anos no Instagram.



Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por PK (@patrick.dpaula99)

Após um 2022 decepcionante, Patrick de Paula trabalhou bastante durante as férias para estar na melhor forma possível - fisicamente e mentalmente - para fazer valer o investimento de de 6 milhões de euros (cerca de R$ 34 milhões à época) do Botafogo.



E vinha com boas atuações, até se machucar ainda no primeiro tempo na derrota por 1 a 0 para os reservas do Flamengo, no último sábado (25), no Estádio Mané Garrincha, em Brasília. O volante travou a perna esquerda no chão.



Nesta terça-feira (28), o Botafogo confirmou a necessidade de uma cirurgia e o retorno ao futebol será apenas em 2024.