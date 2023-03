Momento em que Tiquinho Soares, do Botafogo, acerta uma cabeçada no nariz do árbitro - Foto: Reprodução/CazéTV

Publicado 28/02/2023 15:25

Tiquinho Soares pode ser desfalque do Botafogo nas próximas partidas do Campeonato Carioca. O atacante acabou sendo expulso no jogo do último sábado por se comportar indevidamente diante do árbitro e pode pegar pelo menos três jogos de suspensão.



O lance ocorreu no clássico entre Botafogo e Flamengo em Brasília. Aos 43 minutos do segundo tempo, Tiquinho ficou indignado com uma decisão do árbitro e acabou recebendo cartão vermelho por reclamação.

Na súmula do jogo, Tarcizo Pinheiro Caetano alegou que Tiquinho, após ser expulso, proferiu xingamentos e lhe agrediu com uma "cabeçada na cabeça".



"Expulsei aos 87 minutos de jogo, o atleta de número 9 da equipe SAF Botafogo, o Sr Francisco das Chagas Soares dos Santos, após receber o segundo cartão amarelo próximo a linha de meio campo por protestar contra as decisões da arbitragem com gestos e dizendo as seguintes palavras: "Foi falta, p***. Só você não viu, p***. Você está de sacanagem!". Digo também que após receber o cartão vermelho, em ato contínuo, o referido atleta me atingiu com uma "cabeçada" em meu nariz e profere as seguintes palavras face a face: "Vai tomar no seu c*, seu m*** do cara****", me sentindo ofendido na minha honra e moral. Após dizer estas palavras, o atleta deixou o campo de jogo. Cabe ressaltar que o árbitro não necessitou de atendimento médico e continuou na partida normalmente", declarou Tarcizo na súmula.

Por conta da atitude no clássico, Tiquinho deve ser julgado pelo TJD-RJ por ato hostil, conduta contrária à ética desportiva e ofensa a honra do árbitro. Existe a possibilidade do camisa 9 também ser enquadrado em outros artigos do Código Brasileiro de Justiça Desportiva.



Caso seja denunciado nos artigos, ele será desfalque em três ou mais jogos do Glorioso. Vale lembrar que em 2017, Luís Fabiano foi expulso de um Flamengo x Vasco após dar uma "peitada" no árbitro e acabou sendo suspenso por quatro rodadas do Campeonato Carioca.



A expulsão do jogador vem gerando muita repercussão nas redes sociais e deverá ser avaliada pelos órgãos responsáveis nos próximos dias. O atacante é um dos pilares da equipe alvinegra e marcou três gols neste início de temporada.