O ex-Botafogo Luís Castro atualmente comanda o Al-Nassr, da Arábia SauditaDivulgação / Al-Nassr

Publicado 02/01/2024 11:48 | Atualizado 02/01/2024 11:49

O treinador Luís Castro, que comandou o Botafogo entre abril de 2022 e junho de 2023, confessou que ficou surpreso e triste com a perda do título do Campeonato Brasileiro do Alvinegro. Em entrevista ao portal português "O Jogo", o técnico, que atualmente comanda ao Al-Nassr, enalteceu os jogadores do clube de General Severiano e disse que estava convicto da vitória da equipe.

"Estava convicto de que o Botafogo ia ser campeão, pela qualidade dos jogadores e pela sua dimensão humana. Eram fantásticos, mas como em tudo na vida é necessário contexto para a qualidade de manifestar. Em determinado momento esse contexto não existiu e aconteceu o que toda a gente sabe. É uma equipe que jamais esquecerei, fundamentalmente pela forma unida como esteve nos momentos maus, em que nos fechamos muito e evitamos que nos tocassem", afirmou Luís Castro.

"Foi com tristeza que não vi o Botafogo campeão. Após ver a equipe com 13 pontos de vantagem, jamais pensei que iria fraquejar. Mas não é o fim do mundo, porque o Botafogo é um clube de grande prestígio, com uma história maravilhosa e ídolos que são referências do futebol mundial. A torcida é muito emocional e adora o clube", complementou.

Luís Castro deixou o Botafogo no meio da última temporada para comandar o Al-Nassr, clube da Arábia Saudita que conta com nomes como Cristiano Ronaldo e Sadio Mané. Sua saída foi muito conturbada, especialmente pelo lado da torcida, que o chamou de "mercenário". O português, entretanto, não descarta um possível retorno ao futebol brasileiro.

"Gostei muito e um dia talvez volte. Aliás, posso afirmar que gostava de voltar ao Brasil. Tenho muito boas recordações de tudo. É um campeonato com uma competitividade enorme, há equipes campeões que descem de divisão. Nada pode ser dado como certo, pois a luta é até ao fim", concluiu.