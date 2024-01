Virada para o Palmeiras dentro do Nilton Santos marcou o 2023 do Botafogo - Vitor Silva/Botafogo

Publicado 31/12/2023 19:47

Rio - Ainda remoendo o fim de temporada melancólico após perder o que parecia ser um título sem muitas dificuldades no Campeonato Brasileiro, o Botafogo voltou a ser alvo de provocações por parte de rivais no último dia de 2023. Após publicação do clube nas redes sociais referente ao Ano Novo, torcedores desejaram "boa virada" ao Glorioso, que ficou marcado por dois resultados na última temporada contra concorrentes diretos na tabela.

O Botafogo amargou dois resultados impressionantes no segundo turno do Brasileirão, nas derrotas para Palmeiras e Grêmio, ambas no Rio de Janeiro. Contra os paulistas, o Alvinegro abriu 3 a 0 no primeiro tempo, desceu com a vantagem para o intervalo, mas levou quatro gols na segunda etapa - com direito a pênalti perdido por Tiquinho Soares aos 37 minutos, quando a partida ainda estava 3 a 1 para o time então comandado por Lucio Flavio.

O segundo resultado foi nos mesmos moldes. Em São Januário, devido ao aluguel do Nilton Santos para shows, o Glorioso abriu 3 a 1 no Grêmio já no segundo tempo e acabou levando três gols do craque uruguaio Luis Suárez.

Depois do melhor primeiro turno da história dos pontos corridos, o Botafogo venceu apenas três jogos na segunda parte do campeonato e terminou com sequência de 12 jogos de jejum, amargando também empates sofridos nos últimos minutos em jogos que, mesmo com situação complicada, ainda deixavam a equipe na liderança. O Alvinegro terminou apenas na 5ª colocação.