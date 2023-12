John está na mira do Botafogo - Ivan Storti/Santos FC

John está na mira do BotafogoIvan Storti/Santos FC

Publicado 30/12/2023 13:39

Rio - O Botafogo está perto de acertar a contratação do goleiro John, de 27 anos, que pertence ao Santos e e está emprestado ao Valladolid-ESP. As negociações estão avançadas e o clima é de otimismo nos bastidores do Glorioso. O interesse do time carioca no jogador foi publicado inicialmente pelo jornalista Venê Casagrande.



John é um velho desejo da diretoria do Botafogo, que já tentou sua contratação em outras oportunidades. O arqueiro chegaria para o lugar de Lucas Perri, que deixou o Glorioso e defenderá o Lyon-FRA em 2024.



Revelado pelo Santos em 2019, John nunca conseguiu se firmar com a camisa do Santos. No início de 2023, foi emprestado ao Inter e conseguiu se firmar como titular, mas perdeu espaço após a chegada de Rochet. Por isso, seguiu para o Valladolid em agosto.