Na atual temporada, Leonardo Godoy fez 47 jogos, marcou quatro gols e deu 11 assistências - Divulgação / Estudiantes

Publicado 29/12/2023 17:03

O lateral-direito Leonardo Godoy, do Estudiantes, teve o nome vinculado ao Botafogo nesta janela de transferências. O clube carioca chegou a sondar a situação do jogador, mas não houve proposta. Agora, ele tem acordo encaminhado para vestir a camisa do Athletico em 2024, de acordo com o 'ge'.