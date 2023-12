Diego Abreu comemora gol marcado na vitória do Botafogo sub-20 - Foto: Henrique Lima / BFR

Publicado 28/12/2023 15:30 | Atualizado 28/12/2023 15:30

Rio - O atacante Diego Abreu, filho de Loco Abreu, está de saída do Botafogo. O jogador, de 20 anos, estava emprestado pelo Defensor, do Uruguai, e defendia a categoria sub-20 do Alvinegro. O retorno foi antecipado por conta da participação do clube uruguaio na Libertadores de 2024.

Diego Abreu sofreu uma lesão muscular recentemente e, por isso, ficou de fora da lista de inscritos da Copa São Paulo de Futebol Júnior. Com o empréstimo até abril e perto do fim, o Defensor solicitou o retorno do jogador, que está nos planos para a disputa da Libertadores.

O Defensor disputa a primeira fase da Libertadores, no dia 6 de fevereiro, contra a Academia Puerto Cabello, da Venezuela. O clube uruguaio terá que correr contra o tempo para recuperar o filho de Loco Abreu para tê-lo à disposição contra o time venezuelano.

Com a camisa do Botafogo, Diego Abreu disputou 13 partidas e marcou cinco gols em 2023. O jovem sofreu com lesões em mais de uma oportunidade e, por isso, teve um baixo número de participações.