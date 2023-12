Nikão - Rubens Chiri / São Paulo

Publicado 27/12/2023 14:00

Rio - De olho na contratação de Nikão, de 31 anos, o Botafogo fez uma proposta de empréstimo pelo atacante. Porém, de acordo com o portal "Terra", o São Paulo não tem interesse nesse modelo de negociação e deseja negociar o jogador em definitivo.

Nikão chegou ao São Paulo no ano passado e não conseguiu se destacar. Em 2023, o atacante foi emprestado ao Cruzeiro. Ele entrou em campo em 31 jogos, fez quatro gols e deu três assistências.

Além do Botafogo, o Athletico-PR também tem interesse em Nikão. O atacante viveu seu melhor momento na carreira no clube paranaense. Ele atuou no Furacão por sete temporadas, conquistando duas Sul-Americanas e uma Copa do Brasil.