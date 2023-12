Cristian Medina - Divulgação / Boca Juniors

Publicado 27/12/2023 17:50

Rio - Em busca da contratação do meia Cristian Medina, de 21 anos, o Botafogo aumentou a proposta para tentar a tirar o jovem do Boca Juniors. As partes continuam negociando e um desfecho positivo para os cariocas poderá acontecer.

As informações foram dadas pelo jornalista Germán García Grova, da "TyC Sports" e também pelo "GE". De acordo com o site, o Alvinegro aumentou não somente os valores, assim como reduziu o número de parcelas para a compra de Medina. O número de parcelamentos havia incomodado o Boca.

Inicialmente, o Botafogo ofereceu 7 milhões de dólares (algo em torno de R$ 33,80 milhões) pelo jovem. O pagamento seria feito de forma parcelada. Primeiramente, o Alvinegro iria depositar 3 milhões de dólares (R$ 14,5 milhões) e depois mais quatro parcelas de 1 milhão de dólares (R$ 4,8 milhões). O Boca rejeitou.

A multa de Medina é de 15 milhões de dólares (R$ 72,4 milhões), e jovem tem contrato com o Boca Juniors até 2027. O valor é considerado alto pelo Botafogo, mas as partes podem chegar a um acordo intermediário.