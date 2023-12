Jeffinho - Vitor Silva/Botafogo F.R.

Rio - Em busca de reforços para 2024, o Botafogo está perto de trazer um velho conhecido dos torcedores. De acordo com informações do "Canal do TF", o Alvinegro encaminhou, por empréstimo, a contratação do atacante Jeffinho, de 23 anos, que defende o Lyon, da França.

O clube francês também é administrado por John Textor, como o brasileiro não vem tendo muito espaço, o norte-americano avaliou que seria importante para o jovem disputar a Libertadores pelo Botafogo e obter uma nova valorização. Jeffinho deverá ser emprestado até o fim de 2024.

No Lyon desde o começo do ano, o atacante entrou em campo em 10 partidas na atual temporada, anotando um gol e uma assistência. O clube francês desembolsou 10 milhões de euros (R$ 55,2 milhões) por Jeffinho, com possibilidade de mais 2,5 milhões de euros (R$ 13,8 milhões) em bônus.