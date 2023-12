Leonardo Godoy é um dos nomes avaliados para a lateral direita do Botafogo - Divulgação / Estudiantes

Publicado 26/12/2023 12:36 | Atualizado 26/12/2023 12:36

Leonardo Godoy, de 28 anos, é um dos nomes no radar do Botafogo para a lateral-direita. O argentino do Estudiantes já faz parte da lista de possíveis reforços desde o meio do ano, quando a diretoria da SAF alvinegra optou pelo jovem Mateo Ponte, de 20 anos.



A imprensa argentina aponta que Corinthians e Athletico-PR também demonstraram interesse no lateral do Estudiantes, que tem contrato até dezembro de 2024. O valor para a contratação giraria em torno de 2 milhões de dólares (cerca de R$ 9,6 milhões) e o clube argentino pretende negociá-lo.



Entretanto, o Botafogo ainda avalia fazer uma proposta por Leonardo Godoy, que não era a prioridade na lista de possíveis contratações. De acordo com o Canal do TF, no Youtube, o Glorioso fez proposta por outro lateral direito, mas a negociação não teve prosseguimento.



A lateral direita é uma das posições carentes para o início de 2024. Com a saída de Di Plácido, o elenco alvinegro conta com Rafael, em recuperação de cirurgia no joelho esquerdo realizada em julho, e Mateo Ponte.