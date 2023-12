Patrick de Paula - Vítor Silva/Botafogo

Publicado 24/12/2023 10:30

Rio - Maior contratação da história do Botafogo, Patrick de Paula, de 24 anos, atuou pouco na temporada atual. Com uma grave lesão no joelho esquerdo, o volante elogiou o ano de 2023 do Alvinegro, apesar da perda do título do Brasileiro e projetou dias melhores no ano que vem.

"Temos um elenco muito bom, estamos sempre juntos. Fizemos um grande ano, um grande campeonato, mas infelizmente aconteceu. Temos que esquecer o que passou, focar no ano que vem, tem Libertadores e Brasileiro, para fazermos outro grande ano", disse em entrevista à "Itatiaia".

A tendência é que Patrick de Paula volte a jogar apenas em março. O volante ressaltou a importância do Botafogo conquistar títulos no ano que vem.

"Temos que tirar muitas coisas boas, aprendizado. Vamos estar com outra cabeça. Queremos fazer um 2024 muito bom, que o Botafogo ganhe títulos, vamos nos preparar para isso, para entrar o ano bem", afirmou.