Publicado 23/12/2023 20:20

Rio - Em busca da contratação do meia Cristian Medina, de 21 anos, o Botafogo teria feito uma proposta de 7 milhões de dólares (algo em torno de R$ 34 milhões) para tirar o jogador do Boca Juniors. O clube argentino rejeitou, mas as negociações continuam. As informações são do jornalista italiano Fabrizio Romano.

A proposta do Alvinegro faria o Boca Juniors manter 20% dos direitos do jogador para uma futura venda. Porém, o Boca Juniors deseja mais. A proposta recusada faria da contratação de Medina a maior da história do Botafogo. Em 2022, o Alvinegro desembolsou R$ 33 milhões por Patrick de Paula, que defendia o Palmeiras.

Segundo Romano, o Boca já rejeitou uma proposta do Nottigham Forrest, da Inglaterra, por Medina. O jovem possui contrato até 2027. Ele se profissionalizou em 2020 e desde a temporada seguinte vem sendo peça importante para o clube argentino. Na atual temporada, Medina entrou em campo em 50 jogos, com cinco gols e quatro assistências.